Guingamp : E. Didot - "ça va à 2 000 à l'heure" « Par Romain Rigaux - Le 09/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré un score de 0-0 à la mi-temps, Guingamp a craqué en seconde période ce dimanche soir sur la pelouse du Paris Saint-Germain, à l'occasion de la 32e journée de Ligue 1. Pour le milieu guingampais Etienne Didot (33 ans, 23 matchs et 1 but en L1 cette saison), la fatigue a eu raison de l'En Avant face à une redoutable équipe parisienne. "Jusqu'au premier but, on fait un match costaud. Après, on sait contre cette équipe que la fatigue va arriver avec des erreurs techniques. En fin de match, c'était la fatigue et on a fait des erreurs techniques, des erreurs de relance. Ça ne pardonne pas car ça va à 2 000 à l'heure après", a déclaré l'ancien Toulousain au micro de Canal+. Guingamp aura tenu 56 minutes. Guingamp aura tenu 56 minutes.

