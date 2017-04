PSG : B. Matuidi - "on sera là jusqu'au bout" « Par Romain Rigaux - Le 09/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mis sous pression après la victoire de Monaco contre Angers (1-0) samedi, le Paris Saint-Germain a répondu présent avec un succès 4-0 contre Guingamp ce dimanche. Auteur du quatrième but parisien, le milieu Blaise Matuidi (30 ans, 27 matchs et 2 buts en L1 cette saison) savoure cette victoire importante et prévient les adversaires du champion de France. "On a gagné ce soir et ce n'était pas facile. Une première mi-temps pas très bonne de notre part, mais en deuxième période on est revenu avec de meilleures intentions. On a joué avec nos valeurs et nos qualités, et on a été récompensé. On s'accroche, Monaco ça va très vite, Nice est là aussi. C'est un beau championnat et on sera là jusqu'au bout", a assuré l'international français au micro de Canal+. Deuxième, le PSG reste à trois points de Monaco et possède un point d'avance sur Nice, qui a joué un match en plus. Deuxième, le PSG reste à trois points de Monaco et possède un point d'avance sur Nice, qui a joué un match en plus.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+