Ita. : Naples décroche la Lazio

Au coup d'envoi de la rencontre entre la Lazio Rome et Naples ce dimanche soir, quatre points séparaient les deux équipes, respectivement 4e et 3e de Serie A. 90 minutes plus tard, la situation est bien différente. Les Napolitains ont distancé leur adversaire du jour grâce à un succès 3-0, avec des buts de Callejon (25e) et Insigne (51e, 90e).

Le Napoli revient à quatre points de la 2e place occupée par l'AS Rome et possède désormais sept points d'avance sur la Lazio.