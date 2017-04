PSG : Di Maria avait besoin de pression « Par Romain Rigaux - Le 09/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'une première partie de saison très décevante, Angel Di Maria (29 ans, 23 matchs et 2 buts en L1 cette saison) joue à un bien meilleur niveau depuis le début de l'année 2017. Un regain de forme qui coïncide avec le recrutement de Julian Draxler et Gonçalo Guedes. L'Argentin reconnaît que la concurrence lui a permis de se relancer. "Oui, dans tous les clubs où je suis passé, j’avais un rival qui pouvait prendre ma place. (...) J’ai toujours dû surmonter ça. Ici, je crois que j’étais trop tranquille. Quand ça arrive, il faut changer d’état d’esprit et réagir. Je crois que je ne faisais pas assez attention. Et quand Draxler et Guedes sont arrivés, je me suis rendu compte que j’étais en train de perdre ma place. C’est là que j’ai réalisé et les choses se sont énormément améliorées", a confié l'ancien Mancunien au Canal Football Club. Du coup, c'est Lucas qui en fait désormais les frais. Du coup, c'est Lucas qui en fait désormais les frais.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+