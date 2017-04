Dortmund : "Aubam", le Real, le Barça ou rien ?

Encore auteur d'une belle saison avec Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang (27 ans, 26 matchs et 25 buts en Bundesliga cette saison) est annoncé possible partant l'été prochain. Son directeur général Hans-Joachim Watzke espère pouvoir le conserver et estime que seuls deux clubs pourront le recruter : le Real Madrid et le FC Barcelone !

"Je crois qu'il restera avec nous, mais si le Real Madrid et le FC Barcelone venaient, il pourrait songer à un départ. Les autres équipes ne représentent pas une option pour lui et nous ne le laisserons pas aller au Bayern Munich", a déclaré le dirigeant du BVB à Sport1.

Les courtisans du Gabonais sont prévenus.