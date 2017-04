OM : Garcia n'est pas inquiet... « Par Romain Rigaux - Le 09/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sur la pelouse de Toulouse ce dimanche, l'Olympique de Marseille a concédé un troisième nul (0-0) consécutif. L'OM perd donc sa 5e place et descend d'un cran à une longueur de Bordeaux. Mais l'entraîneur marseillais Rudi Garcia n'est finalement pas alarmiste. "Je ne suis pas inquiet, a assuré le coach olympien en conférence de presse. Ce qui est sûr, c’est que c’est le meilleur de nos trois derniers matchs nuls. Ça reste un point qui nous permet de rester dans la course à l'Europe, de rester en vie même si on a perdu notre cinquième place. On a été très bons quand on était chasseurs, espérons qu'on soit de nouveau très bons en étant chasseurs. Honnêtement, je préférerais être chassé et cinquième mais c'est pas le cas." Pas sûr que les supporters marseillais sont aussi optimistes au vu de la prestation de leur équipe... Pas sûr que les supporters marseillais sont aussi optimistes au vu de la prestation de leur équipe...

