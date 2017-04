Nantes : A. Thomasson - "frustrés et déçus"

Malgré une belle prestation sur la pelouse de Saint-Etienne, Nantes a partagé les points (1-1) ce dimanche, à l'occasion de la 32e journée de Ligue 1. Le milieu offensif nantais Adrien Thomasson (23 ans, 23 matchs et 1 but en L1 cette saison) ne cachait pas sa déception après la rencontre.

"C'est dommage car on mène à la mi-temps. Notre gardien fait 2-3 bons arrêts, mais c'est dommage de prendre un but comme ça. On était venu avec de bonnes intentions et l'envie de gagner. On est frustrés et on part de là déçus", a déclaré l'ancien joueur d'Evian TG au micro de beIN Sports.

Une déception qui montre bien les nouvelles ambitions des Canaris depuis l'arrivée de Sergio Conceiçao.