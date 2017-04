ASSE : les regrets de Corgnet « Par Romain Rigaux - Le 09/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Longtemps boudé par Christophe Galtier, Benjamin Corgnet (30 ans, 6 apparitions et 1 but en L1 cette saison) s'est mué en sauveur ce dimanche pour offrir le nul à Saint-Etienne contre Nantes (1-1), à l'occasion de la 32e journée de Ligue 1. Mais ce but n'a pas effacé la déception du Stéphanois concernant ce résultat. "On savait que c'était une équipe très forte dans les 20 premières minutes, malheureusement on encaisse ce but dans le premier quart d'heure. Ils ont de la qualité et avec ce but en plus ils sont redescendus en nous pressant bien, et on a eu du mal à trouver les décalages. C'est bien d'égaliser mais on voulait autre chose avant ce match", a déclaré l'ancien Lorientais au micro de beIN Sports. Saint-Etienne, 7e, ne profite pas du nul de Marseille face à Toulouse (0-0) et reste à trois points de la 6e place. Saint-Etienne, 7e, ne profite pas du nul de Marseille face à Toulouse (0-0) et reste à trois points de la 6e place.

