OM : M. Sanson - "on méritait de gagner"

Accroché à Toulouse (0-0) ce dimanche, lors de la 32e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a manqué une belle occasion de revenir à quatre points de l'Olympique Lyonnais, 4e. Si le résultat semble logique, le milieu de terrain phocéen Morgan Sanson (22 ans, 11 matchs et 1 but en L1 avec Marseille cette saison) estime que son équipe méritait la victoire.

"On fait une première mi-temps moyenne, 0-0, c'est le résultat qui est mérité. On fait une meilleure deuxième période au niveau de l'engagement et des courses. Au vu de la deuxième mi-temps, on mérite de gagner", a estimé l'ancien Montpelliérain au micro de beIN Sport.