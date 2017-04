L1 : St Etienne 1-1 Nantes (fini)

Menée au score à la pause, l'AS Saint-Etienne a su réagir en seconde période pour décrocher un point face à Nantes (1-1) ce dimanche à l'occasion de la 32e journée de Ligue 1.

Dans un début de match très plaisant, avec un ballon allant d'un camp à l'autre, les Nantais se montraient plus tranchants et Dubois faisait taire quelques instants le Chaudron sur un tir enroulé du gauche qui passait tout près de la lucarne de Ruffier. Un avertissement pour les Verts, suivi d'une sanction puisque Nakoulma ouvrait le score au terme d'une belle attaque rapide (0-1, 15e) !

Etait-ce le manque de rythme dû à cette coupure importante qui posait problème à des Stéphanois dépassés dans l'engagement ? En tout cas, il fallait attendre la demi-heure de jeu pour voir les hommes de Christophe Galtier enfin se montrer dangereux. Mais la tête de Beric trouvait le poteau de Dupé, qui réalisait ensuite un bel arrêt sur un coup franc de Saivet.

Malgré de meilleures intentions au retour des vestiaires, les Stéphanois manquaient de réussite dans la zone de vérité. Hamouma trouvait le poteau de Dupé puis les gants du portier nantais quelques instants plus tard. L'ASSE était bien plus dangereuse dans ce second acte et on se disait que les Canaris allaient finir par craquer à force de subir et de s'en remettre à des exploits de leur gardien.

Et c'est en effet ce qui est arrivé pour les Nantais puisque Corgnet s'imposait sur un centre de M'Bengue pour égaliser de la tête (1-1, 70e) ! Derrière, les Verts n'arrivaient pas à profiter de cette égalisation pour faire plier des Nantais fatigués mais toujours aussi rigoureux défensivement. Le score ne bougeait plus et l'ASSE manque l'occasion de revenir à un point de l'OM, 6e.