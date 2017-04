L1 : Toulouse 0-0 Marseille (fini)

Inefficaces, Toulouse et l'Olympique de Marseille se sont neutralisés (0-0) ce dimanche, lors de la 32e journée de Ligue 1.

Conquérants, les Toulousains débutaient très haut et empêchaient les Marseillais de se relancer. Si Sanson se procurait la première occasion du match, les visiteurs pouvaient remercier Pelé, qui renvoyait sur la barre un tir dangereux de Braithwaite. Pas du tout aidé par une défense très lourde, le portier remettait ça sur une nouvelle tentative de Delort puis sur une frappe tendue de Jean.

Battus dans l'engagement et incapables de poser le jeu, les Olympiens subissaient les assauts toulousains, de plus en plus intenses au fil des minutes. Inoffensive, la ligne d'attaque de l'OM peinait à bousculer l'arrière-garde violette, parfaitement en place, au grand dam de Rudi Garcia, sans solution sur le bord de la touche. Heureusement pour le coach marseillais, Delort et Braithwaite manquaient de précision au moment de conclure, laissant un OM moribond encore dans le coup à la pause.

Dès le retour des vestiaires, Vainqueur donnait des frissons à Lafont à deux reprises. Bien mieux, les Phocéens obligeaient les locaux à reculer et poussaient pour faire la différence. Si les débats s'équilibraient, l'atmosphère était de plus en plus pesante au Stadium puisque les deux équipes se procuraient des opportunités dangereuses sans parvenir à trouver la faille.

A l'approche du dernier quart d'heure, la partie s'enflammait avec des contres rapides menés par les deux formations mais l'efficacité n'était clairement pas au rendez-vous aujourd'hui. Même Payet, sur un coup franc parfaitement placé, ne trouvait pas le cadre en fin de rencontre. Malgré la bonne volonté des acteurs de la partie, le match aurait pu durer des heures que les deux gardiens n'auraient pas encaissé de but ! Toulouse et Marseille peuvent s'en vouloir...