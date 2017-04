L1 : Toulouse-Marseille, les compos

A l'occasion de la 32e journée de Ligue 1, Toulouse reçoit l'Olympique de Marseille ce dimanche (15h). Pour cette rencontre, le coach toulousain Pascal Dupraz doit composer sans Michelin, Veskovac et Akpa-Akpro, blessés. En face, l'entraîneur phocéen Rudi Garcia ne peut pas compter sur Rekik, Hubocan, Machach et Khaoui, tous à l'infirmerie, tandis que Diaby est toujours en phase de reprise. Evra et Zambo-Anguissa sont titulaires, Bedimo et Lopez débutent sur le banc des remplaçants. Voici la composition des deux équipes.

Toulouse : Lafont - Amian, Diop, Jullien, Moubandjé - Blin, Bodiger - Jean, Trejo, Braithwaite (c) - Delort.

Marseille : Pelé - Sakai, Sertic, Rolando, Evra - Sanson, Vainqueur, Zambo-Anguissa - Thauvin, Gomis (c), Payet.