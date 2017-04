Barça : Puyol, Umtiti flatté par la comparaison

Transféré l'été dernier de Lyon au FC Barcelone, Samuel Umtiti (23 ans, 19 matchs et 1 but en Liga cette saison) s'est rapidement imposé en Catalogne. Très performant sous le maillot blaugrana, le défenseur central français est même comparé par certain à Carles Puyol, véritable icône au Barça.

"On me parle de Carles Puyol, c’est vraiment flatteur, c’est un exemple pour moi. Je me sens bien dans cette équipe, je prends du plaisir", a confié l'ancien Gone dans un entretien accordé à Téléfoot.

Umtiti a tout de même encore un long parcours à réaliser avant d'égaler Puyol, auteur de 593 matchs en 15 ans sous les couleurs du Barça.