Malaga : Suarez sermonne Ramirez... qui s'excuse

Par Youcef Touaitia - Le 09/04/2017

Formé au FC Barcelone, l'attaquant Sandro Ramirez (21 ans, 23 matchs et 9 buts en Liga cette saison) a joué un vilain tour à son ancien club en marquant le premier but lors de la victoire de Malaga (2-0) samedi soir en Liga. Alors qu'il a fêté sa réalisation, le jeune buteur a été interpellé à la pause par son ex-partenaire en Catalogne, Luis Suarez (30 ans, 29 matchs et 23 buts en Liga cette saison). "N'oublie jamais qui t'as donné à manger", a susurré l'Uruguayen à l'oreille de l'avant-centre andalou, comme le rapporte le quotidien Sport. Visiblement touché par les propos d'El Pistolero, le premier buteur de la partie a présenté ses excuses à son ancienne formation. "Je n'ai pas célébré le but tant que ça. Je suis reconnaissant avec le Barça pour tout ce qu'il m'a donné. Si je suis quelqu'un dans le foot, c'est grâce à eux. Si quelqu'un s'est senti offensé, je m'excuse. Je n'ai voulu énerver personne. Je l'ai célébré, ce but, parce que marquer est toujours très important", a confié Ramirez.

