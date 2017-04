PSG : Monchi, Roustan ne comprend pas « Par Youcef Touaitia - Le 09/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Libre depuis son départ du FC Séville, le célèbre directeur sportif Monchi se serait engagé avec l'AS Rome (voir brève de 10h18). De son côté, Didier Roustan ne comprend pas pourquoi le Paris Saint-Germain ne saute pas sur cette occasion en or de renforcer sa direction. "Le gars fait des appels du pied. Que demander de plus ? Il a tout : le réseau, l'expérience, il est en phase avec l'entraîneur, c'est un gars avec de la poigne, psychologue. Et je lis ici et là que Nasser le snoberait. Nasser n'a toujours pas reçu Monchi. Qu'il l'écoute au moins. Peut-il qu'il veut gagner du temps avec Emery, pour voir cette Coupe de France, éventuellement un retour en L1", a évoqué le journaliste dans son émission web Roustan TV. "Mais les transferts, c'est maintenant que ça se passe ! Ce n'est pas dans deux mois. On sait que Kluivert s'occupe du dossier Alexis Sanchez. Mais on sait que Kluivert va être recasé quelque part. Un Monchi, ça tombe du ciel ! Pourquoi ça ne se fait pas ? Tu auras l'air fin s'il part à Rome. Et va savoir si Emery ne sera pas dans ses valises. Tout ça ne me paraît pas très sérieux", a-t-il continué. Rien ne dit que le PSG ne fait pas le nécessaire en coulisses pour boucler ce dossier... "Mais les transferts, c'est maintenant que ça se passe ! Ce n'est pas dans deux mois. On sait que Kluivert s'occupe du dossier Alexis Sanchez. Mais on sait que Kluivert va être recasé quelque part. Un Monchi, ça tombe du ciel ! Pourquoi ça ne se fait pas ? Tu auras l'air fin s'il part à Rome. Et va savoir si Emery ne sera pas dans ses valises. Tout ça ne me paraît pas très sérieux", a-t-il continué. Rien ne dit que le PSG ne fait pas le nécessaire en coulisses pour boucler ce dossier...

