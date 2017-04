Real : Zidane, le coach "idéal" pour Ramos « Par Romain Rigaux - Le 09/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En tête de la Liga avec trois points d'avance sur le FC Barcelone et un match en retard à jouer, Zinedine Zidane est resté prudent concernant son avenir vendredi (voir ici). Le Français est bien conscient que la place d'un entraîneur n'est jamais assurée au sein de la Casa Blanca, qui affrontera le Bayern Munich en quart de finale de Ligue des Champions. Mais l'ancien numéro 10 des Bleus possède un soutien de poids dans le vestiaire madrilène en la personne de Sergio Ramos (31 ans, 21 matchs et 7 buts en Liga cette saison). "Je ne suis pas le mieux placé pour parler de l’avenir du Mister. A la fin de la saison, on saura, les titres décident de tout. Pour moi, c’est l’entraîneur idéal pour Madrid", a déclaré le défenseur central espagnol après le nul face à l'Atletico Madrid (1-1). Si Zidane ne paraît pas menacé aujourd'hui, tout peut aller très vite dans le football. Et surtout à Madrid.

