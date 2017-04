Man Utd : Schneiderlin jouait "comme un robot" « Par Romain Rigaux - Le 09/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après une expérience ratée à Manchester United, le milieu de terrain Morgan Schneiderlin (27 ans, 9 matchs et 1 but en Premier League avec Everton cette saison) se refait la cerise du côté d'Everton depuis son transfert en janvier dernier. De retour à un meilleur niveau, l'international français revient sur son échec mancunien, et notamment sa mauvaise expérience avec l'ancien entraîneur des Red Devils, Louis van Gaal. "Cette première année avec Louis Van Gaal me reste un peu en travers de la gorge. Je ne prenais aucun plaisir sur le terrain. Il me laissait peu de liberté dans mon jeu, alors que j’ai quand même pas mal d’expérience en Premier League (il y évolue depuis 2012-2013). Avec lui, j’avais l’impression de jouer comme un robot. On me disait : 'Tu ne dois jamais aller chercher le ballon dans cette partie du terrain, tu ne dois pas faire ci, ça...' Ces consignes m’ont peut-être un peu perturbé. Quand un joueur se demande pendant une rencontre 'mais qu’est-ce que le coach veut que je fasse dans cette situation ?' il commence à être moins performant", a raconté le Toffee dans les colonnes de L'Equipe. A Everton, Schneiderlin a retrouvé l'entraîneur qu'il a côtoyé à Southampton entre 2014 et 2015, Ronald Koeman. A Everton, Schneiderlin a retrouvé l'entraîneur qu'il a côtoyé à Southampton entre 2014 et 2015, Ronald Koeman.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+