PSG : Roche croit fort en Kimpembe

Définitivement installé dans le groupe professionnel au Paris Saint-Germain, le défenseur central Presnel Kimpembe (21 ans, 13 matchs en L1 cette saison) espère rapidement s'imposer en tant que titulaire au sein de son club formateur. Son illustre prédécesseur, Alain Roche (1992-1998), estime que le jeune Parisien a largement les moyens d'atteindre son but. "Il a une progression foudroyante. On avait vu des prémices de ses qualités l'an dernier mais là, c'est impressionnant. Quel que soit le joueur à côté de lui, il arrive à maintenir un niveau de performance constant. Ce qui me plaît avec lui, c'est qu'il ne recule jamais. Il n'a pas peur de mettre de la pression sur son adversaire et de laisser de l'espace derrière lui parce qu'il sait qu'il le récupérera en vitesse, a commenté l'ancien footballeur dans les colonnes de L'Equipe. Et puis, comme avec Rabiot, tu as l'impression que la pression glisse sur lui. Ces mecs-là, ils sont programmés. C'est difficile aujourd'hui de sortir Marquinhos et Thiago Silva. Mais il va s'imposer en défense centrale. La question, maintenant, est de savoir quand." Malheureusement pour Kimpembe, il sera compliqué de bousculer les deux Brésiliens pour le moment.

