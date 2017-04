Lyon : M. Gonalons - "il faudra avoir des c..." « Par Romain Rigaux - Le 09/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'occasion de la 32e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a été humilié sur sa pelouse par Lorient (1-4) samedi soir. Très énervé après la rencontre, le milieu de terrain lyonnais Maxime Gonalons (28 ans, 25 matchs et 1 but en L1 cette saison) n'a pas cherché d'excuses pour expliquer cette cuisante défaite et attend une réaction pour le quart de finale aller de Ligue Europa face à Besiktas, jeudi. "Je ne sais pas si le score est sévère mais nous méritons ce qui nous arrive aujourd'hui, a assuré le capitaine des Gones. Nous avons un sentiment de honte. Il ne faut pas s'en cacher. Il faudra avoir des couilles pour rebondir car jeudi, contre les Turcs ce sera autre chose. Il faut arrêter de parler de cette 3e place quand on voit les matchs que nous livrons. Nous ne pouvons pas espérer titiller Nice qui n'a perdu que deux fois cette saison quand nous en sommes déjà à douze défaites. Il faut arrêter de se cacher derrière cela et déjà assurer la 4e place, aller le plus loin possible en Ligue Europa." Remporter la Ligue Europa semble la seule manière possible pour l'OL de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais les hommes de Bruno Genesio devront hausser nettement leur niveau de jeu... Remporter la Ligue Europa semble la seule manière possible pour l'OL de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais les hommes de Bruno Genesio devront hausser nettement leur niveau de jeu...

