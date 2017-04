PSG : Lyon dénonce un courrier "tendancieux" « Par Romain Rigaux - Le 09/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sanctionné après les incidents survenus lors de la finale de la Coupe de la Ligue contre Monaco (4-1) au Parc OL (déplacements interdits des supporters face à Angers et Metz), le Paris Saint-Germain avait pointé du doigt la LFP, responsable de l'organisation. Le directeur général du PSG, Jean-Claude Blanc, a d'ailleurs envoyé un courrier à la Ligue pour exprimer son mécontentement. Chose peu appréciée du côté de Lyon. "OL Groupe SA, société cotée en bourse, a pris connaissance avec stupéfaction des propos, rendus publics dans l’édition du Parisien de ce matin (samedi, ndlr), du courrier que le PSG a adressé à la Ligue. Par ce courrier tendancieux, le PSG cherche visiblement à dégager sa responsabilité dans les agissements d’une minorité de ses supporters, auteurs de graves dégradations samedi dernier au Parc OL", peut-on lire dans un communiqué du club rhodanien. Et l'OL menace le club de la capitale : "OL Groupe SA ne cautionne pas la position du PSG vis à vis de la LFP et n’accepte pas les mises en cause directes ou indirectes de son organisation et se réserve le droit, compte tenu du préjudice d’image, de donner une suite juridique à ces accusations mensongères, comme le démontrera le visionnage des images saisies." Affaire à suivre... Et l'OL menace le club de la capitale : "OL Groupe SA ne cautionne pas la position du PSG vis à vis de la LFP et n’accepte pas les mises en cause directes ou indirectes de son organisation et se réserve le droit, compte tenu du préjudice d’image, de donner une suite juridique à ces accusations mensongères, comme le démontrera le visionnage des images saisies." Affaire à suivre...

