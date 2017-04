Lyon : les craintes d'Aulas après Lorient

Corrigé à domicile par Lorient (1-4) samedi, lors de la 32e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a vécu une soirée cauchemardesque. Pour le président rhodanien Jean-Michel Aulas, cette raclée subie face aux Merlus peut avoir des conséquences néfastes sur la suite des événements.

"C'est une double peine, d'une part on se met dans une situation où la quatrième place, synonyme de qualification européenne, n'est pas assurée et, d'autre part, on se met dans une situation psychologique difficile avant un match qui sera déterminant (contre Besiktas, jeudi lors du quart de finale aller de la C3, ndlr) mais pour lequel on a les qualités pour pouvoir réussir", a commenté le dirigeant lyonnais en zone mixte.

Effectivement, les Gones ont vu revenir Bordeaux, vainqueur de Metz (3-0) à 5 petits points alors que l'Olympique de Marseille, qui se déplace à Toulouse ce dimanche (15h) peut revenir à quatre unités en cas de victoire.