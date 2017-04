Bastia : Cahuzac pense à Lyon

Auteur du but victorieux à Dijon (2-1) ce samedi, lors de la 32e journée de Ligue 1, le milieu de terrain de Bastia Yannick Cahuzac (32 ans, 24 matchs et 1 but en L1 cette saison) savoure. Mais le capitaine corse n'oublie pas que la réception de l'Olympique Lyonnais, dimanche prochain, sera très importante pour le maintien.

"C'est bien pour notre collectif. Cela fait un moment qu'on vit des moments difficiles. On a retrouvé des valeurs et de suite ça paye au niveau du résultat. La Ligue 1, ça se joue sur des détails et ce soir, ça a tourné. On a fait ce qu'il fallait pour changer cette spirale. On a un match important contre une grande équipe de Lyon. Il faut qu'on reproduise le même genre de performance", a estimé Cahuzac au micro de beIN Sports.

Les Gones sont prévenus !