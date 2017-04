Rennes : les mots durs de Costil Par Youcef Touaitia - Le 08/04/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Écrasé à Nancy (0-3) ce samedi, lors de la 32e journée de Ligue 1, Rennes a livré une copie désastreuse. Pour le gardien breton Benoît Costil (29 ans, 32 matchs en L1 cette saison), les Rouge et Noir ne méritent pas forcément mieux. "Quand on y met ce manque de volonté, quand on n'y met rien, on a une équipe qui a le niveau du bas du classement. Au niveau de la régularité, de ce que l'on peut dégager sur le terrain, c'est bien trop insuffisant. Nancy a fait son match mais je ne suis pas sûr que l'on ait vu un grand Nancy. Mais nous, on était plus bas que tout et Nancy mérite sa victoire", a analysé l'international tricolore au micro de beIN Sports. Heureusement que Rennes a fait le plein de points en première partie de saison ! Heureusement que Rennes a fait le plein de points en première partie de saison !

