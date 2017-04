Metz : Diabaté a une pensée pour Bordeaux

De retour à Bordeaux, l'attaquant Cheick Diabaté (28 ans, 9 matchs et 5 buts en L1 cette saison) n'a pas pu empêcher la défaite de Metz (0-3) ce samedi, lors de la 32e journée de Ligue 1. Qu'importe pour le Malien, qui souhaite toujours du bien à son ancienne formation.

"On avait envie de gagner ce soir. Bordeaux a été meilleur. On a essayé, on n'a pas baissé les bras. Je préfère gagner contre Caen ou Lorient que contre Bordeaux. Je veux qu'on se maintienne et que Bordeaux termine bien la saison", a estimé le Grenat au micro de beIN Sports.