Lyon : C. Jallet - "c'est une mise en garde" « Par Youcef Touaitia - Le 08/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Balayé par Lorient (1-4) ce samedi lors de la 32e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a très mal préparé son match aller des quarts de finale de la Ligue Europa face à Besiktas, prévu jeudi. Pour le latéral droit Christophe Jallet (33 ans, 10 matchs et 1 but en L1 cette saison), cette défaite est une mise en garde. "C'est simple, on a fait une bonne entame. On voit que cette équipe de Lorient est venue pour jouer. On a manqué de beaucoup de choses aujourd'hui pour gagner ce match. On leur a laissé trop d'espaces. C'est une belle mise en garde, une mise en alerte. C'est une très belle piqûre de rappel avant le match de Ligue Europa", a analysé l'ancien Parisien au micro de beIN Sports. Pour espérer passer les Turcs, il faudra montrer un tout autre visage ! Pour espérer passer les Turcs, il faudra montrer un tout autre visage !

