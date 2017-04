Monaco : Mendy ne retient que les trois points

Difficile vainqueur d'Angers (1-0) ce samedi, lors de la 32e journée de Ligue 1, Monaco a fait un pas de plus vers le titre. Qu'importe le contenu pour le latéral gauche Benjamin Mendy (22 ans, 21 matchs en L1 cette saison), l'essentiel est d'avoir remporté les trois points.

"C'est la course au titre, il faut trois points à chaque match. C'est dans la difficulté mais ça passe par là pour être champion. C'est un match à l'extérieur, ce n'est pas facile de gagner ici. On a su mettre le but qu'il fallait et gagner. C'est dans les matchs comme ça qu'il faut être costaud et solidaire", a commenté l'ancien Marseillais au micro de Canal + Sport.