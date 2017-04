Angers : la frustration de Letellier

Battu par Monaco (0-1) ce samedi lors de la 32e journée de Ligue 1, Angers a manqué d'efficacité pour accrocher un bon résultat. Une grosse déception pour le gardien Alexandre Letellier (26 ans, 1 match en L1 cette saison), auteur d'une très belle partie.

"C'est frustrant parce qu'on fait une grosse première mi-temps. On se procure les plus belles occasions alors qu'ils n'ont pas grand-chose. C'est dommage, ils marquent sur leur première occasion. On est déçu. On méritait mieux même si c'est de bon augure pour la suite", a analysé le portier du SCO au micro de Canal + Sport.

En tout cas, Letellier peut être fier de sa prestation !