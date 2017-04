PSG : Kurzawa évoque le sprint final « Par Youcef Touaitia - Le 08/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Provisoirement troisième à six points de Monaco, leader du championnat, le Paris Saint-Germain pourrait perdre sa couronne en Ligue 1 pour la première fois depuis 2013. Malgré ce retard, le latéral gauche Layvin Kurzawa (24 ans, 17 matchs et 2 buts en L1 cette saison) se montre confiant pour ce sprint final. "Le sprint final, on y est habitué, certainement plus que les autres équipes. Il y a ici plus de joueurs habitués à remporter des trophées qu’à Monaco, et l’expérience peut avoir son rôle à jouer. A nous de rester concentrés jusqu’à la fin pour remporter les deux compétitions qu’il nous reste, la Ligue 1 et la Coupe de France. Il faut soulever ces deux trophées pour montrer aux personnes qui ont douté de nous que Paris est bien la meilleure équipe de France", a confié le Parisien sur le site officiel du club. Une dernière ligne droite qui s’annonce palpitante ! Une dernière ligne droite qui s’annonce palpitante !

