Esp. : Real-Atletico, les compos « Par Youcef Touaitia - Le 08/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Real Madrid et l'Atletico Madrid s'affrontent ce samedi (16h15) au stade Santiago Bernabeu à l'occasion de la 31e journée de Liga dans le très attendu derby de la capitale espagnole. Engagés dans la lutte pour le titre avec le FC Barcelone, les Merengue aimeraient rééditer leur succès de l'aller (3-0), tandis que les Colchoneros chercheront surtout à sécuriser leur troisième place plus qu'à rattraper la Maison Blanche qui dispose de dix points d'avance avec un match en moins. Un Français a déclaré forfait de chaque côté, Varane chez le champion d'Europe, Gameiro chez les Matelassiers. Voici la composition des deux équipes. Real : Navas – Carvajal, Pepe, Ramos (c), Marcelo – Modric, Casemiro, Kroos – Bale, Benzema, Ronaldo. Atletico : Oblak – Juanfran, Savic, Godin, F. Luis – Koke, Gabi (c), Niguez, Carrasco – Griezmann, F. Torres. : Oblak – Juanfran, Savic, Godin, F. Luis – Koke, Gabi (c), Niguez, Carrasco – Griezmann, F. Torres.

