L1 : Caen-Montpellier, les compos

A l’occasion de la 32e journée de Ligue 1, Caen accueille Montpellier ce samedi (20h) au Stade Michel d'Ornano. Pour cette rencontre, les Normands composent avec les absences de Da Silva, suspendu, d’Imorou, malade, plus Bazile, Mankengo, Louis, Leborgne et Malbranque, tous à l’infirmerie. Côté MHSC, Ligali, Mongongu, Marveaux et Ninga sont toujours blessés et indisponibles. Voici la composition des deux équipes.

Caen : Vercoutre - Adéoti, Genevois, Ben Youssef - Guilbert, Delaplace, Féret (c), Bessat - Karamoh, Santini, Rodelin.

Montpellier : Pionnier - Mukiele, Pokorny, Hilton (c), Congré, Roussillon - Sessègnon, Skhiri - Boudebouz, Mounié, Mbenza.