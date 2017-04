Ang. : avec Kane, Tottenham revient en trombe

Au terme d'un match à sens unique, Tottenham a martyrisé Watford 4-0 samedi en ouverture de la 32e journée de Premier League. Grâce à ce succès, les Spurs reviennent provisoirement à quatre petits points du leader, Chelsea, sous pression avant de se rendre à Bournemouth en fin de journée (18h30).

Porté par la superbe ouverture du score de l'inévitable Dele Alli sur une frappe en cloche (33e), le club londonien a déroulé avec un but de Dier (39e) et un doublé de Son (44e, 55e). Avec plus de réalisme, l'addition aurait pu être encore plus corsée... Pour que la fête soit totale, Kane, absent des terrains depuis le 12 mars, a effectué son retour en entrant à l'heure de jeu sous les ovations de White Hart Lane.