Everton : Lukaku, c'est 100 M€ pour Martinez !

Actuellement meilleur buteur de Premier League, Romelu Lukaku (23 ans, 30 matchs et 21 buts en Premier League cette saison) affole les cadors en vue de l'été prochain. Et d'après son sélectionneur avec la Belgique, Roberto Martinez, l'attaquant d'Everton coûte une blinde !

"Romelu vaut deux ou trois fois la somme qu'a déboursée Everton pour s'attacher ses services", a assuré l'Espagnol au magazine Four Four Two. Les Toffees ayant dépensé environ 35 millions d'euros pour le recruter, l'artificier pourrait donc valoir, selon ce raisonnement, plus de 100 millions d'euros !

Avec une première tentative estimée à 80 M€, Chelsea pourrait bien se rapprocher de cette somme dans quelques mois…