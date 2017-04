Nice : Dante - "Balotelli était triste"

Auteur d’un doublé à Lille (2-1) vendredi, l’attaquant de Nice, Mario Balotelli (26 ans, 19 matchs et 13 buts en L1 cette saison), a inscrit ses premiers buts à l’extérieur en Ligue 1 et confirmé son retour en forme. En difficulté en début d’année 2017, l’Italien a traversé un passage à vide, comme l’a admis son coéquipier Dante (33 ans, 28 matchs en L1 cette saison).

"Mario, c’est un grand joueur. Il y a eu un moment où il était triste, a affirmé le défenseur central dans des propos rapportés par RMC. Maintenant, ça revient tout doucement. Il sait qu’on le soutient jusqu’au bout. On le sent heureux. On le voit dans son jeu. On va continuer à l’aider pour qu’il soit décisif pour nous jusqu’à la fin de la saison."

En tout cas, le Transalpin n'a plus l'air triste du tout, lui qui s'est donné en spectacle à l'aéroport de Lille ( voir la brève de 10h04 ).