VIDEO : Balotelli fait le fou à l'aéroport !

De retour en forme ces dernières semaines et auteur de ses premiers buts à l’extérieur en Ligue 1 face à Lille (2-1), Mario Balotelli (26 ans, 19 matchs et 13 buts en L1 cette saison) était sur un nuage vendredi soir. La preuve, en quittant le Nord, l’attaquant de Nice s’est fait remarquer en franchissant le portique de sécurité de l’aéroport de Lille… en glissant, comme s’il célébrait un but ! Le tout sous le regard amusé de ses coéquipiers et du personnel.

"Qui d’autre passe les contrôles à l’aéroport comme ça ? Montrez-moi ! Allez Nice et bonne nuit à tous !", a lancé l’Italien sur Instagram. Effectivement, dans le contexte actuel, réaliser ce genre de folies dans un aéroport n’est pas donné à tout le monde...