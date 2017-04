Atletico : le plan du Real pour Griezmann !

Atletico : le plan du Real pour Griezman n ! « Par Romain Lantheaume - Le 08/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Courtisé par cinq cadors européens (voir ici), l'attaquant de l'Atletico Madrid, Antoine Griezmann (26 ans, 29 matchs et 14 buts en Liga cette saison), a notamment tapé dans l'œil du Real Madrid. Ce samedi, le quotidien L'Equipe confirme l'intérêt des Merengue et dévoile leur plan pour recruter le Français, non pas cet été mais un an plus tard, en 2018. L'entraîneur des Colchoneros, Diego Simeone, très proche du Tricolore, risque en effet de partir à cette date et la Maison Blanche pense qu'il s'agira du bon moment pour passer à l'action. Depuis le début des années 2000, un pacte officieux de non-agression interdit normalement tout transfert entre les deux voisins madrilènes. Mais, pour que la pilule soit moins dure à avaler, le Real compterait réaliser une première entorse cet été en recrutant le jeune Theo Hernandez (voir la brève de 09h33), avant de s'attaquer au dossier Griezmann moyennant 100 millions d'euros dans un peu plus d'un an. Reste tout de même à savoir ce qu'en pense l'intéressé, qui ne verrait sans doute pas d'un mauvais œil de rester dans la capitale espagnole pour des raisons personnelles. A quelques heures du derby madrilène ce samedi (16h15), cette révélation promet en tout cas de faire parler ! Reste tout de même à savoir ce qu'en pense l'intéressé, qui ne verrait sans doute pas d'un mauvais œil de rester dans la capitale espagnole pour des raisons personnelles. A quelques heures du derby madrilène ce samedi (16h15), cette révélation promet en tout cas de faire parler !

