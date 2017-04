L1 : Dijon-Bastia, les compos probables

Dans un match couperet pour le maintien, la lanterne rouge Bastia abat une de ses dernières cartes en se rendant sur le terrain de Dijon ce samedi (20h) au Stade Gaston-Gérard à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1. Côté bourguignon, Diony a purgé sa suspension, mais Rüfli et Balmont sont à l’infirmerie et manquent à l’appel. En face, Danic et Saint Ruf sont suspendus, Marange, Squillaci et Boulaya toujours indisponibles. Voici la composition probable des deux équipes.

Dijon : Reynet - Chafik, Loties, Varrault, Hadadi - Lees Melou, Abeid, Marié, Kwon – Diony, Tavares.

Bastia : Leca - Djiku, Rose, El Kaoutari, Bengtsson - Oniangué, Cahuzac, Diallo - Coulibaly, Crivelli, Saint-Maximin.