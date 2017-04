EdF : Lacazette ne comprend pas Deschamps

Auteur d’une excellente saison avec l’Olympique Lyonnais (26 matchs et 24 buts en L1), Alexandre Lacazette (25 ans, 10 sélections et 1 but) n’était pourtant pas convoqué pour le dernier rassemblement de l’équipe de France. Un choix du sélectionneur Didier Deschamps que l’attaquant n’a toujours pas compris.

"Je n’ai pas eu les raisons, a regretté le Gone dans Le Progrès. On m’a demandé de marquer, j’ai marqué, on m’a demandé d’être bon en Coupe d’Europe, je pense l’avoir été. Si j’ai la chance d’être rappelé, j’essaierai de saisir ma chance."

Rappelons que la dernière sélection de Lacazette remonte au 11 octobre 2015, c’était lors d’un match amical remporté au Danemark (2-1).