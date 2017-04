Real : une décision forte pour James Rodriguez ?

Real : une décision forte pour James Rodrigue z ? « Par Eric Bethsy - Le 08/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En colère au moment de sa sortie contre Leganés (4-2 pour les Merengue) mercredi, le milieu offensif du Real Madrid James Rodriguez (25 ans, 15 matchs et 3 buts en Liga cette saison) s’est emporté (voir ici). Une attitude jugée inacceptable par le club madrilène dont les dirigeants auraient pris une décision radicale. D’après le quotidien As, le leader de Liga aurait décidé de transférer le Colombien cet été ! Rien à voir avec la qualité de l’ancien Monégasque. Mais selon la source espagnole, la situation serait devenue insupportable avec le joueur incapable d’accepter un statut de remplaçant. Mais afin de le garder concentré jusqu’à la fin de la saison, et pour ne pas avoir à baisser son prix, le Real n’aurait pas l’intention de révéler sa décision. Il faudra donc attendre le mercato estival pour vérifier cette information. Mais afin de le garder concentré jusqu’à la fin de la saison, et pour ne pas avoir à baisser son prix, le Real n’aurait pas l’intention de révéler sa décision. Il faudra donc attendre le mercato estival pour vérifier cette information.

