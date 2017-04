Man Utd : Mourinho veut un "Chicharito" « Par Eric Bethsy - Le 08/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l’image du match nul concédé contre Everton (1-1) mardi, Manchester United a laissé filer beaucoup trop de points à domicile cette saison. Pour le manager José Mourinho, le problème vient surtout du manque de réalisme de ses attaquants qui n’ont pas le profil d’un joueur comme Javier Hernandez (28 ans, 23 matchs et 10 buts en Bundesliga cette saison), dit Chicharito, le buteur du Bayer Leverkusen dont le club mancunien s'est séparé en 2015. "Nous avons des joueurs qui ne sont pas vraiment amoureux du but, a regretté le Portugais. Ce sont de bons joueurs, créatifs, qui savent se procurer des occasions, mais ce ne sont pas des tueurs. Je donne un simple exemple. Avec notre style de jeu à Old Trafford, notre domination et notre façon de jouer dans la surface, je pense que Chicharito compterait facilement 20 buts." "Même en rentrant pour les 10 ou 20 dernières minutes, il aurait marqué 20 buts. C'est le genre de joueur qui, quand le ballon rebondit là, il est là. Et boom ! But. Le gardien repousse. Boom ! But. Le centre arrive, il anticipe au premier poteau de la tête. But", a imaginé le technicien, qui avait déjà critiqué les choix de l’ancien coach Louis van Gaal (voir ici). "Même en rentrant pour les 10 ou 20 dernières minutes, il aurait marqué 20 buts. C'est le genre de joueur qui, quand le ballon rebondit là, il est là. Et boom ! But. Le gardien repousse. Boom ! But. Le centre arrive, il anticipe au premier poteau de la tête. But", a imaginé le technicien, qui avait déjà critiqué les choix de l’ancien coach Louis van Gaal ().

