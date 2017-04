Nice : Favre et le nouveau Balotelli « Par Eric Bethsy - Le 08/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'occasion de la 32e journée de Ligue 1, l'OGC Nice est allé s'imposer à Lille (2-1) vendredi grâce à un doublé de Mario Balotelli (26 ans, 19 matchs et 13 buts en L1 cette saison). De quoi récompenser l'attaquant italien, rappelé à l'ordre à plusieurs reprises par son entraîneur Lucien Favre, et désormais félicité pour son investissement. "A l'entraînement il s'investit plus, et c'est absolument indispensable pour l'équipe et aussi pour lui, s'est réjoui le technicien suisse. Il est plus en mouvement, fait plus de courses de retour, même s'il peut encore s'améliorer, c'est positif." Avec un "Super Mario" à ce niveau, le Gym, provisoirement deuxième avec deux matchs en plus, risque de mettre la pression sur l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de l'exercice. Avec un "Super Mario" à ce niveau, le Gym, provisoirement deuxième avec deux matchs en plus, risque de mettre la pression sur l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de l'exercice.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+