Lille : Béria préfère s'incliner

Malgré son ouverture du score et son bon pressing en début de match, Lille a été renversé par Nice 2-1 à domicile vendredi en Ligue 1. D’après le latéral gauche des Dogues, Franck Béria (33 ans, 24 matchs et 1 but en L1 cette saison), la marche était tout simplement trop haute.

"On a essayé de démarrer le match comme eux mais ça n'a pas duré. Il faut souligner leur qualité collective. Même en les pressant, on n’a jamais réussi à les gêner. En termes de qualité technique, il y a des bons joueurs de ballon, a argué le Nordiste au micro de Canal+. C'est quand même une équipe qui joue la qualification en Ligue des Champions. On a des atouts mais ce soir on n'a pas pu rivaliser avec eux."

Pour Béria, le LOSC ne doit penser qu’à une chose : le maintien…