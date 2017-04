Nice : purement "anecdotique" pour Eysseric

En renversant Lille 2-1 vendredi en ouverture de la 32e journée de Ligue 1, Nice a réalisé une bonne opération. Avec deux matchs en plus, les Aiglons doublent provisoirement le Paris Saint-Germain et reviennent à un point du leader, Monaco. En raison du calendrier tronqué, il est cependant trop tôt pour tirer des conclusions d’après le milieu de terrain azuréen, Valentin Eysseric (25 ans, 25 matchs et 3 buts en L1 cette saison).

"La deuxième place ? C'est anecdotique, Paris n'a pas joué, a souligné l’ancien Stéphanois au micro de Canal+. On voulait prendre quelque chose ici (…). Il faut continuer, il reste quelques matchs. On les prend les uns après les autres. Personne ne lâche, c'est top, on est là jusqu'à la fin." Le Gym n’en finit pas de surprendre !