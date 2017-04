Lyon : Valbuena et son côté "maso" Par Romain Lantheaume - Le 07/04/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Entre son parcours atypique, ses soucis avec le vestiaire de l’Olympique de Marseille ou encore l’affaire de la sextape, le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais, Mathieu Valbuena (32 ans, 24 matchs et 7 buts en L1 cette saison), a dû se construire dans l’adversité. Et ce n’est visiblement pas pour lui déplaire. "Je suis plus fort que mes problèmes, les critiques, les détracteurs... Même si je ne suis pas un surhomme, (...) la force mentale, c'est vrai, c'est le fil conducteur de ma carrière, de tout ce que j'ai vécu depuis le début, a confié le Tricolore au média Planète Lyon. Vous allez dire que je suis fou ou maso, mais moi, j'aime quand il y a de la haine, de la tension pendant un match. Ça me motive encore plus, ça me transcende." Dans ce cadre, "Petit Vélo" attend avec impatience le quart de finale de la Ligue Europa contre le Besiktas et ses supporters réputés chauds bouillants ! Dans ce cadre, "Petit Vélo" attend avec impatience le quart de finale de la Ligue Europa contre le Besiktas et ses supporters réputés chauds bouillants !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+