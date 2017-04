L1 : Lille 1-2 Nice (fini) Par Romain Lantheaume - Le 07/04/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Revoilà Nice ! En ouverture de la 32e journée de Ligue 1, le club azuréen a renversé Lille 2-1 à l’extérieur vendredi. Grâce à ce succès, les hommes de Lucien Favre, qui comptent deux matchs en plus, doublent provisoirement le Paris Saint-Germain à la place de dauphin et reviennent à un point du leader, l’AS Monaco ! Alors qu'ils montaient progressivement en puissance, les Aiglons étaient surpris sur une frappe d'Amadou qui profitait d'un corner mal dégagé et de la déviation du malheureux Pereira pour ouvrir le score (1-0, 14e). Mais le club nordiste n'avait même pas le temps de savourer son avantage que les visiteurs égalisaient ! A la conclusion d'un contre, Balotelli inscrivait enfin son premier but à l'extérieur cette saison en Ligue 1 (1-1, 17e) ! Derrière, Nice dominait, mais c'est pourtant le gardien azuréen, Cardinale, qui devait se rattraper de sa relance ratée en détournant le tir en pivot d'Eder ! En face, les Aiglons grillaient deux belles cartouches dans la surface par Balotelli qui écrasait trop sa reprise puis par Eysseric qui frappait au-dessus. Mais l'Italien se ressaisissait dans la foulée en marquant dans le but vide en reprenant un tir repoussé par Enyeama (1-2, 45e). Grâce au doublé de sa star, le Gym venait de renverser les Dogues ! Les hommes de Franck Passi se montraient plus remuants au retour des vestiaires mais Lopes manquait de couper un centre à bout portant pour quelques centimètres… Par la suite, l’OGCN abandonnait son jeu ambitieux et se contentait surtout de défendre face à des locaux peu dangereux. Dans cette fin de match moins rythmée, Cardinale faisait le boulot en détournant la frappe lointaine déviée de Xeka. Il faudra compter sur les Niçois ! Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

