PSG : T. Silva et Marquinhos encore forfaits ?

Déjà forfaits mercredi contre Avranches en quart de finale de la Coupe de France (4-0), les défenseurs centraux du Paris Saint-Germain Thiago Silva (32 ans, 23 matchs et 3 buts en L1 cette saison) et Marquinhos (22 ans, 23 matchs et 1 but en L1 cette saison) risquent encore de faire défaut pour la réception de Guingamp dimanche (21h) en Ligue 1.

D'après le quotidien Le Parisien, les deux Brésiliens ne se sont pas entraînés avec le reste du groupe vendredi matin et se dirigent vers un nouveau forfait. Satisfaisant face aux Normands, le duo Serge Aurier-Presnel Kimpembe devrait donc poursuivre son intérim en charnière centrale.