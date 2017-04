Divers : Courbis va bientôt faire une annonce « Par Romain Lantheaume - Le 07/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Rolland Courbis prêt à reprendre du service ? Sans poste depuis près d'un an et son départ de Rennes, le consultant a reçu des offres et fait savoir ce vendredi qu'il tranchera sur son avenir au cours des prochaines semaines. "Déjà, je suis content qu'on pense toujours à moi. C'est vrai que je n'ai pas arrêté ma carrière d'entraîneur, voire de sélectionneur, a souligné le coach sudiste sur les ondes de RMC. Je prendrai une décision fin avril. Ça dépendra de pas mal de choses. (…) J'aimerais terminer ma carrière, bien remplie, avec des hauts et des bas, pour montrer que je suis encore capable de faire progresser une équipe, des joueurs. C'est l'objectif que j'ai." Un temps annoncé à Nantes puis à Lorient, l'ancien coach de l'Olympique de Marseille voit son nom régulièrement cité en Algérie, où la Fédération recherche actuellement un sélectionneur… Un temps annoncé à Nantes puis à Lorient, l'ancien coach de l'Olympique de Marseille voit son nom régulièrement cité en Algérie, où la Fédération recherche actuellement un sélectionneur…

