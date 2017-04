PSG : la réponse de la LFP !

PSG : la réponse de la LF P ! Par Romain Lantheaume - Le 07/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après les dégradations commises par une frange de ses supporters au Parc OL lors de la finale de la Coupe de la Ligue contre Monaco (4-1), le Paris Saint-Germain a vu la LFP interdire le déplacement de ses fans à Angers (14 avril) et Metz (18 avril). A la suite du communiqué du club de la capitale, qui a affiché son incompréhension face à ces sanctions (voir la brève de 12h28), l’instance vient de monter au créneau. "La LFP considère que la mise en cause publique de sa responsabilité par le PSG dans les importantes dégradations du Parc OL lors de la finale de la Coupe de la Ligue est inacceptable et regrette le choix du PSG de faire valoir ses arguments par communiqué de presse plutôt que de les présenter lors de la procédure d'instruction qui vient de démarrer", a taclé l’instance dans un communiqué ce vendredi. "La LFP tient à rappeler qu'à l'occasion de la finale de la Coupe de la Ligue, chacun des clubs finalistes est responsable de ses supporters et des incidents et/ou dégradations que ceux-ci pourraient occasionner, avant, pendant ou après le match, ajoute la LFP. Les mesures conservatoires prises par la Commission de discipline de la LFP sont parfaitement conformes à la jurisprudence dans ce type d'incidents et ne revêtent aucun caractère exceptionnel. La LFP rappelle que ses règlements s'appliquent à tous les clubs, sans distinction et en toute équité. Il appartient désormais à la Commission de discipline, en parfaite indépendance, de se prononcer sur ce dossier à la suite d'une instruction minutieuse." Une mise au point on ne peut plus claire... "La LFP tient à rappeler qu'à l'occasion de la finale de la Coupe de la Ligue, chacun des clubs finalistes est responsable de ses supporters et des incidents et/ou dégradations que ceux-ci pourraient occasionner, avant, pendant ou après le match, ajoute la LFP. Les mesures conservatoires prises par la Commission de discipline de la LFP sont parfaitement conformes à la jurisprudence dans ce type d'incidents et ne revêtent aucun caractère exceptionnel. La LFP rappelle que ses règlements s'appliquent à tous les clubs, sans distinction et en toute équité. Il appartient désormais à la Commission de discipline, en parfaite indépendance, de se prononcer sur ce dossier à la suite d'une instruction minutieuse." Une mise au point on ne peut plus claire...

