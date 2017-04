OM : Garcia se justifie pour Machach « Par Romain Lantheaume - Le 07/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dimanche (15h), l’Olympique de Marseille se rend à Toulouse en championnat. L’occasion pour le coach phocéen, Rudi Garcia, de revenir sur le cas du milieu de terrain Zinédine Machach (21 ans, 10 apparitions en L1 cette saison), prêté par le TFC mais qui n’est quasiment plus aligné depuis des mois. "Machach a été victime du mercato d'hiver avec les arrivées de Sanson et de Sertic qui peut aussi jouer au milieu, a affirmé le technicien de 53 ans ce vendredi en conférence de presse. C'est l'histoire d'une saison mais je tiens à souligner son implication qui est exceptionnelle, excellente. C'est un bon gamin qui a des qualités, un potentiel athlétique très important. Il est juste victime de la concurrence. Je dois prendre les meilleurs et depuis janvier il y a meilleur que lui." Même si son ancien coach à l’OM, Franck Passi, a mis en cause son côté "boudeur" (voir ici), Machach semble donc conserver un état d’esprit irréprochable. Même si son ancien coach à l’OM, Franck Passi, a mis en cause son côté "boudeur" (), Machach semble donc conserver un état d’esprit irréprochable.

