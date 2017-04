L1 : Lille-Nice, les compos

A l'occasion de la 32e journée de Ligue 1, Lille reçoit Nice ce vendredi (20h45) au Stade Pierre-Mauroy. Expulsé contre Monaco (1-2) en Coupe de France, le Lillois Arcus est suspendu pour cette rencontre. Basa et Soumaoro étant blessés, Amadou est repositionné en charnière centrale. Côté niçois, Lucien Favre est toujours privé de Baysse et Obbadi, restés à l'infirmerie, plus Cyprien et Pléa dont la saison est terminée. Voici les compositions des deux équipes.

Lille : Enyeama - Corchia, Amadou, Alonso, Béria – Mavuba (c), Xeka - Lopes, Benzia, De Préville - Eder.

Nice : Cardinale - Souquet, Le Marchand, Dante (c), Dalbert - Koziello, Seri - Pereira, Belhanda, Eysseric - Balotelli.