Lyon : R. Ghezzal - "un espoir que je prolonge" « Par Romain Lantheaume - Le 07/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En fin de contrat en juin prochain, Rachid Ghezzal (24 ans, 22 matchs et 2 buts en L1 cette saison) semble se diriger tout droit vers un départ de l'Olympique Lyonnais. Pourtant, l'ailier a semé le doute ce vendredi, en n'excluant pas de rempiler en faveur de son club formateur. "Il n'y a rien de signé. J'entends dire que j'ai déjà signé ailleurs mais ce n'est pas le cas. Pour moi, il y a encore un espoir que je prolonge. En tout cas, je ne partirai pas pour partir, a affirmé l'international algérien dans les colonnes de L'Equipe. Les discussions n'ont pas beaucoup avancé car il n'y en a pas eu beaucoup. Avec les autres clubs aussi d'ailleurs, cela n'a pas avancé. Moi, je suis là pour l'instant. (…) Si je pars, ce n'est pas pour l'argent. Il faut qu'il y ait un projet qui m'intéresse à la fois d'un côté sportif et financier. Et des projets sportifs et financiers meilleurs que l'OL, on n'en trouve pas de partout." Longtemps perturbé par des pépins physiques et sa situation contractuelle, le Gone affiche un niveau encore loin de celui de la saison passée, mais il conserve une belle cote, notamment en Premier League et du côté du FC Séville. Longtemps perturbé par des pépins physiques et sa situation contractuelle, le Gone affiche un niveau encore loin de celui de la saison passée, mais il conserve une belle cote, notamment en Premier League et du côté du FC Séville.

